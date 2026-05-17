Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro la Fiorentina.

Stefania Palminteri

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco del convocati per la gara contro la Fiorentina:

"Ultima gara casalinga di campionato per i bianconeri: la Juventus sfiderà la Fiorentina all'Allianz Stadium nel match valido per la trentasettesima giornata di campionato.

Khephren Thuram (1)

Una gara che andrà in scena alle ore 12:00.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

SERIE A | JUVENTUS-FIORENTINA, I CONVOCATI

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

13 Boga

14 Milik

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

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