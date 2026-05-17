Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro la Fiorentina.
La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco del convocati per la gara contro la Fiorentina:
"Ultima gara casalinga di campionato per i bianconeri: la Juventus sfiderà la Fiorentina all'Allianz Stadium nel match valido per la trentasettesima giornata di campionato.
Una gara che andrà in scena alle ore 12:00.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.
SERIE A | JUVENTUS-FIORENTINA, I CONVOCATI
1 Perin
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
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