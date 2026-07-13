In attesa che si sblocchi la trattativa con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, e con il caso Vlahovic sempre aperto, la Juventus è al lavoro per consegnare un altro attaccante a Luciano Spalletti.

Stando infatti a quanto riporta Tuttosport, il secondo rinforzo in attacco dopo Jeff Ekhator, potrebbe essere Mateo Pellegrino, centravanti argentino del Parma. La Juventus avrebbe già trovato gli accordi con il giocatore, che avrebbe manifestato la sua voglia di trasferirsi a Torino mettendo in stand by anche altre offerte ricevute dalla Premier League.

La prima offerta dei bianconeri

Nelle ultime ore, si legge sul quotidiano, la società emiliana avrebbe ricevuto dai bianconeri una prima offerta ufficiale per il cartellino dell’attaccante argentino. In particolare si parla di(il decimo posto in Serie A). Al momento però la risposta deiè stato un secco no, ilinfatti vorrebbe monetizzare subito così da poter avere disponibilità economica da reinvestire sul mercato.

Il club emiliano, è disposto a cederlo con la formula del titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Le parti, conclude il quotidiano, sono vicinissime, e ne riparleranno nelle prossime ore.