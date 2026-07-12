Zaniolo-Udinese, qualcosa si è rotto: il rinnovo si blocca e il mercato torna a muoversi

Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una questione ormai risolta è tornata improvvisamente a complicarsi. Il futuro di Nicolò Zaniolo all’Udinese non è più così scontato e le ultime ore hanno riaperto una vicenda che il club friulano pensava probabilmente di aver già sistemato.

Zaniolo, come Juvenews.eu vi aveva riportato tempo fa, non si allena con la squadra da giovedì. Ufficialmente alla base della sua assenza c’è un problema di salute, regolarmente certificato dal giocatore. Dal punto di vista formale, dunque, non ci sono margini per contestazioni o provvedimenti disciplinari. Il certificato tutela Zaniolo e giustifica la sua mancata presenza al centro sportivo. Ed è qui che noi diciamo: non è che potrebbe arrivare la Juve?

La questione, però, non si fermerebbe qui. Secondo quanto raccontato dal Messaggero Veneto, dietro questi giorni lontano dal campo ci sarebbe anche una crescente insoddisfazione legata al contratto.

Martedì Udinese e giocatore erano arrivati a un’intesa di massima per rivedere l’accordo economico. Tutto lasciava pensare a una chiusura rapida: mancava la firma, ma la permanenza di Zaniolo in Friuli sembrava ormai fuori discussione. Poi il cambio di scenario. Dopo aver inizialmente dato il proprio assenso, l’ex Roma avrebbe deciso di non sottoscrivere il nuovo documento.

Un dietrofront che ha inevitabilmente sorpreso la società e creato una certa distanza tra le parti.

Il contratto attualmente in vigore resta quello firmato il 1° settembre, valido fino al 30 giugno 2029. Zaniolo percepisce circa 1,3 milioni di euro a stagione. L’Udinese lo aveva depositato dopo aver esercitato il riscatto dal Galatasaray per 5 milioni, lasciando al club turco il 50% dell’incasso su una futura cessione.

La nuova proposta avrebbe portato il valore complessivo dello stipendio vicino a 1,8 milioni. Una cifra importante per i parametri della società friulana, che evidentemente non è però bastata per ottenere il via libera definitivo.Resta da capire quale sia stato il vero punto di rottura. Zaniolo potrebbe chiedere una parte fissa più alta oppure condizioni differenti per quanto riguarda i bonus. Presenze, gol e assist sono alcune delle voci che potrebbero aver rallentato il confronto. Al momento, però, non sono emersi dettagli sufficienti per stabilire con precisione dove si sia fermata la trattativa.Nel frattempo il mercato osserva. Il giocatore potrebbe attendere un ulteriore rilancio della famiglia Pozzo, ma anche valutare eventuali occasioni provenienti da altri club.

I nomi che continuano a circolare sono quelli di Juventus e Milan. Nessuna delle due società, almeno per ora, avrebbe mosso passi concreti, ma entrambe starebbero seguendo la situazione. Qualora il rapporto tra Zaniolo e l’Udinese dovesse deteriorarsi ulteriormente, uno dei due club potrebbe decidere di approfondire il discorso.

La posizione dell’Udinese resta comunque forte, vista la lunga durata del contratto. Il nodo, più che giuridico, sembra essere diventato soprattutto personale ed economico. Nei prossimi giorni si capirà se ci sarà spazio per ricucire oppure se questa frenata rappresenterà l’inizio di una vera separazione.