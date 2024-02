Juventus, evento con il mondo del turismo: il comunicato

Questa è la filosofia con cui la Juventus ha partecipato alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo), l’annuale evento in Fiera Milano, che si è svolta all’Allianz MiCo dal 4 al 6 febbraio scorsi. La Fiera è stata, come sempre, una vera e propria finestra sullo scenario del turismo globale, alla scoperta delle destinazioni più suggestive, delle attività più attraenti e dei trend di un comparto in continua evoluzione, e la Juventus ha partecipato con successo con un suo stand.

Il Club ha potuto presentare i suoi asset: fra tutti lo Juventus Museum e i tour dell’Allianz Stadium, scelti ogni anno in media da 150 mila persone, ma anche il J|Hotel e i pacchetti legati alle attività estive – e non solo – come le Juventus Academy e i Summer Camp. Quella appena conclusa è stata dunque un’occasione molto interessante e unica nel suo genere per incontrare gli stakeholders del mondo del turismo, che non hanno mancato di manifestare grande interesse per l’offerta di Juventus".