Juventus, al via l’evento allo Stadium del Business Forum

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Sono iniziati il 20 marzo 2024, in mattinata, e proseguiranno per tutto il giorno i lavori della prima edizione dello Juventus Business Forum, ospitato dall’Allianz Stadium: un evento in cui Juventus accende ancora una volta i riflettori sui suoi stakeholders, in questo caso le aziende. Un momento importante di networking, dunque, che proseguirà per tutta la giornata. L’evento è stato introdotto dal benvenuto di Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer di Juventus. juventus business forum 2024 2 LE PAROLE DI MAURIZIO SCANAVINO «Oggi siamo in un Allianz Stadium che ha visto tornare in massa i nostri tifosi: abbiamo avuto 15 sold-out su 17 partite, per una percentuale del 95% di posti occupati. A loro dobbiamo aggiungere oltre 500 milioni di tifosi appassionati in tutto mondo, e una fan base digitale, che sta crescendo tantissimo, e che ora conta oltre 165 milioni di persone. Questi sono solo alcuni dei nostri primati: siamo il primo brand in assoluto, in tutti i settori merceologici, in Italia sui Social Media, siamo al top in Europa su Facebook e nel Mondo su Tik Tok, se consideriamo le squadre di calcio, fra le quali siamo in top 5 per crescita, interazioni e visualizzazioni. Sempre su Tik Tok siamo fra i primi 10 brand mondiali, sempre prendendo in considerazione tutti i settori merceologici. Questa è una linea di performance che rende efficace la nostra comunicazione e i vostri investimenti: inoltre il prossimo anno parteciperemo anche al Mondiale per Club, che è una grandissima occasione di visibilità. Come Società stiamo portando a termine l’Aumento di Capitale, iniziativa fondamentale per porre le basi di un progetto di sostenibilità e competitività nel prossimo triennio".