Juventus, contro il Dortmund prudenza per Bremer? Il piano di Tudor

Il difensore brasiliano, rimasto nell'ultimo anno ai box per la lesione dei legamenti crociati, è ora uno degli insostituibili di Tudor

Gleison Bremer si riprende la difesa della Juventus. Dopo quella lesione dei legamenti crociati accusata nella precedente stagione e vissuta come un vero e proprio incubo personale e di squadra, il brasiliano è tornato a guidare la retroguardia bianconera sfornando prestazioni di ottimo calibro. Il classe ’97, infatti, ha giocato 270 minuti nelle prime tre gare ufficiali della stagione, ed è diventato già uno degli insostituibili di Igor Tudor.

Se da una parte ci sono stati dieci giorni per riposare e ritrovare le energie psico-fisiche, dall’altra però il brasiliano è comunque reduce da una stagione passata ai box a causa di quella lesione dei legamenti crociati. In altre parole, il tecnico juventino Tudor può sicuramente godersi il suo difensore brasiliano in mezzo al campo, ma allo stesso tempo -però- è chiamato anche a gestirlo e ad essere prudente nei suoi confronti.

Tuttavia, bisogna prendere una decisione in vista della prossima gara di Champions contro il Borussia Dortmund. Dalle parti della Continassa si è iniziato a pensare ad una difesa senza Bremer, con Tudor e il suo staff pronti a valutare delle alternative. La più “semplice” sarebbe quella di effettuare un cambio uomo su uomo, mettere un altro al posto di Bremer, un altro difensore: l’indiziato potrebbe essere Rugani, giocatore capace di offrire garanzie e affidabilità (motivo per il quale è rimasto in rosa). L’altra ipotesi, sarebbe quella di far ruotare la difesa spostando Gatti nel mezzo, Kelly sempre a sinistra e Kalulu a destra. La posizione da esterno lasciato dal francese verrebbe ricoperta da Joao Mario, subentrato bene in quella parte di campo contro l’Inter. Le soluzioni per Tudor, dunque, non mancano, ma anche le certezze, una su tutte Gleison Bremer: un giocatore insostituibile, e che ogni sua alternativa verrebbe vista come un compromesso.