Pre-partita infuocato quello tra Juventuse Milan. I tifosi bianconeri hanno protestato prima dell'inizio della gara. Queste alcune delle esternazioni: "Noi il teatro non lo vogliamo", chiaro riferimento alle vicende giudiziarie. Altri striscioni contro la società: "Aumenti il biglietto, reprimi la tua gente, ma in difesa della maglia non vali niente". Poi anche: "Più rispetto per noi, senza ultras non c'è partita".