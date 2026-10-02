La Juventus torna in campo durante la sosta per le Nazionali. Oggi, venerdì 2 ottobre, alle 12:30, i bianconeri affronteranno la Cremonese in un test amichevole organizzato allo Juventus Training Center della Continassa. Una sfida utile a mantenere il ritmo partita in vista della ripresa del campionato, fissata per l’11 ottobre contro il Cagliari.

Juventus-Cremonese, test a porte chiuse

L’amichevole si disputerà sui campi della Continassa e sarà un appuntamento a porte chiuse. L’accesso all’impianto sarà infatti riservato esclusivamente a media e ospiti del club, tramite invito.

Per Luciano Spalletti sarà comunque un’occasione importante per lavorare con i giocatori rimasti a Torino durante la pausa internazionale, valutandone condizione e rendimento in una vera partita.

Dove vedere Juventus-Cremonese

Nonostante l’assenza di pubblico sugli spalti, la Juventus permetterà ai propri tifosi di seguire l’incontro in diretta.

La partita sarà infatti trasmessa gratuitamente in streaming dalle 12:30 attraverso le piattaforme digitali ufficiali del club. Sarà possibile seguire Juventus-Cremonese su Juventus.com e sull’app ufficiale della Juventus, effettuando una semplice registrazione gratuita.

Spalletti prepara la ripresa

Il test contro la Cremonese arriva in un momento particolare della stagione, con numerosi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Il tecnico bianconero potrà quindi concentrarsi soprattutto sugli elementi rimasti alla Continassa, dando spazio anche a chi ha trovato meno minuti nelle prime partite.

Dopo l’amichevole, l’attenzione tornerà progressivamente sulla sfida di Cagliari, primo appuntamento ufficiale della Juventus dopo la sosta.