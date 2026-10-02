La Juventus ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole contro la Cremonese: Spalletti porta con sé diversi giovani della Next Gen.
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La Juventus si prepara ad affrontare la Cremonese nell’amichevole in programma oggi alla Continassa. Per il test contro la formazione lombarda, Luciano Spalletti ha convocato un gruppo composto da alcuni elementi della prima squadra e diversi giovani, chiamati a sfruttare l’occasione durante la sosta per le Nazionali.
Juventus-Cremonese, i convocati
Sono 23 i giocatori a disposizione del tecnico bianconero per la sfida:
3 Bremer 4 Gatti 6 Kelly 9 Kolo Muani 20 Cambiaso 22 McKennie 23 Pinsoglio 24 Rugani 40 Radu 44 Rizzo 47 Durmisi 49 Makiobo 51 Amaradio 52 Corigliano 53 Montero 54 Grelaud 55 Brancato 56 Ripani 57 Marchisio 58 Savio 59 Corradi 60 Guerra 61 Mangiapoco
Spalletti punta sui giovani
La lista evidenzia la presenza di numerosi ragazzi provenienti dalla Next Gen e dal settore giovanile. Per loro l’amichevole rappresenta un'opportunità importante per confrontarsi con elementi della prima squadra e mettersi in mostra davanti a Spalletti.
Tra i giocatori più esperti figurano invece Bremer, Gatti, Kelly, Kolo Muani, Cambiaso, McKennie, Pinsoglio e Rugani.
Il test alla Continassa
Juventus-Cremonese è in programma oggi alle 12:30 al Juventus Training Center. La gara si disputa a porte chiuse, con accesso riservato a media e ospiti del club.
La partita sarà comunque disponibile gratuitamente in streaming su Juventus.com e sull'app ufficiale, previa registrazione.
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