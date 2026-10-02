Juventus-Cremonese: segui la diretta testuale dell’amichevole dei bianconeri con tutti gli aggiornamenti, le azioni e gli episodi della sfida.
17’ – Juve in avanti: i bianconeri cercano di guadagnare metri e aumentano la pressione, alla ricerca dell’occasione giusta per trovare il pareggio.
13’ – Pinsoglio salva la Juve: intervento decisivo del portiere bianconero, che nel giro di pochi secondi si supera prima su Elia e poi su Barbieri, evitando il secondo gol della Cremonese.
12’ – GOL DELLA CREMONESE. Licina serve di prima Bonazzoli al limite dell’area. L’attaccante si sistema il pallone e batte Pinsoglio sul primo palo. Cremonese avanti 1-0.
7’ – Prima iniziativa Juve: sulla sinistra Kolo Muani serve in profondità Kelly, che mette al centro un pallone interessante. Pezzella però anticipa tutti e concede il primo calcio d’angolo ai bianconeri.
3’ – Possesso Juve, dopo un avvio aggressivo della Cremonese, è ora la squadra di Spalletti a gestire maggiormente il pallone e a provare la costruzione della manovra.
1’ – Si parte al JTC! Inizia la sfida tra Juventus e Cremonese.
Tutto pronto per Juventus-Cremonese, amichevole in programma oggi al Training Center della Continassa. I bianconeri scendono in campo durante la sosta per le Nazionali: appuntamento alle 12:30 per una sfida utile a mantenere il ritmo partita. Qui tutti gli aggiornamenti e gli episodi della gara in tempo reale.
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