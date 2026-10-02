Sono state ufficializzate le formazioni di Juventus-Cremonese, amichevole in programma oggi alle 12:30 allo Juventus Training Center. Luciano Spalletti approfitta della pausa per le Nazionali per dare spazio ai giocatori rimasti a Torino e a diversi giovani.

Juventus-Cremonese, le scelte di Spalletti

La Juventus scende in campo con Pinsoglio tra i pali, mentre la linea difensiva è composta da Gatti, Bremer, Rugani e Kelly. A centrocampo spazio a McKennie, Makiobo e Cambiaso, con Amaradio e Grelaud a completare la formazione. In attacco c’è Kolo Muani.

Juventus: Pinsoglio, Gatti, Bremer, Rugani, Kelly, McKennie, Makiobo, Cambiaso, Amaradio, Grelaud, Kolo Muani. A disposizione: Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi, Guerra. Allenatore: Luciano Spalletti.

Cremonese, Pecchia punta su Bonazzoli

La Cremonese risponde con Agazzi in porta e una difesa formata da Pezzella, Barbieri, Luperto e Baschirotto. A centrocampo ci sono Licina, Gerli, Collocolo e Grassi, mentre Elia e Bonazzoli compongono il reparto offensivo.

Cremonese: Agazzi, Pezzella, Barbieri, Luperto, Baschirotto, Licina, Gerli, Collocolo, Grassi, Elia, Bonazzoli. A disposizione: Fulignati, Festa, Thorsby, Stuckler, Djuric, Bianchetti, Rocchetti, Bignamini, Barros Cabezas, Herzuah, Vandeputte, Marsi, Villa, Vogliacco. Allenatore: Fabio Pecchia.