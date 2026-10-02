Edon Zhegrova ha raccontato ai microfoni di SportMediaset i motivi che lo hanno spinto a restare alla Juventus. L’esterno kosovaro ha parlato del rapporto con il club, della decisione di Luciano Spalletti di non inserirlo nella lista per l’Europa League e degli obiettivi della squadra.

“Alla Juventus sono davvero felice”

L’esterno bianconero ha espresso tutta la propria soddisfazione per la scelta di continuare la sua esperienza a Torino, sottolineando il rapporto positivo con compagni, allenatore e staff.

“Sono molto contento di essere alla Juventus. È un club fantastico e mi trovo bene con i compagni, il mister e tutto lo staff. Per me è un privilegio indossare questa maglia e darò sempre il massimo quando sarò in campo”, ha spiegato Zhegrova.

“Voglio raggiungere qualcosa di importante”

Il classe 1999 ha poi chiarito perché abbia deciso di non lasciare la Juventus. Una scelta legata soprattutto al desiderio di costruire qualcosa di importante in bianconero.

“Amo questo club e quando sono arrivato ero felicissimo. Non volevo andare via in questo modo: ho scelto di restare perché voglio ottenere grandi risultati con la Juventus e fare qualcosa di importante qui”, ha dichiarato l’esterno.

L’esclusione dall’Europa League e la sfida con l’Inter

Zhegrova ha anche commentato la mancata inclusione nella lista per l’Europa League. Il giocatore ha spiegato di rispettare la decisione presa da Spalletti e di voler continuare a lavorare per farsi trovare pronto.

“È stata una scelta dell’allenatore e la rispetto. Io continuerò a dare il massimo. Abbiamo una rosa forte e dobbiamo pensare a una partita alla volta, cercando di vincerle tutte”, ha detto.

Infine, una battuta sul confronto con l’Inter: “Non voglio fare paragoni, ma quando si parla della Juventus per me è sempre qualcosa di speciale”.