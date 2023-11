Juventus, i convocati in Nazionale della Next Gen e Primavera: la lista

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con l'elenco dei calciatori della Next Gen e Primavera convocati in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con la lista dei convocati in Nazionale della Next Gen e della Primavera. Ecco il comunicato: "Come per la Prima Squadra, è tempo di Nazionali anche per tanti giocatori della Juventus Next Gen e della Juventus Primavera. In Next Gen sono 15 i bianconeri che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Selezioni. A questi si aggiungono tre giocatori della nostra Under 17. NEXT GEN Riccardo Turicchia, con l'Italia Under 21, è atteso da due appuntamenti importanti. Gli Azzurrini affronteranno in trasferta prima San Marino e poi l'Irlanda e i match saranno valevoli per le qualificazioni all'Europeo di categoria in programma nel 2025. L'Italia Under 21 sarà in campo il 16 e il 22 novembre. Impegnati venerdì 17 novembre Samuel Mbangula e Tarik Muharemovic, rispettivamente con Belgio Under 21 e Bosnia Erzegovina Under 21, sempre in gare valide per le qualificazioni all'Europeo di categoria in programma nel 2025.

Mbangula affronta la Scozia e il 21 novembre i pari età della Spagna. Un solo impegno per Muharemovic e la sua Nazionale - il 17 novembre appunto - contro Cipro. Luis Hasa e l'Italia Under 20, invece, sfidano l'Inghilterra (16 novembre) e il Portogallo (21 novembre) nell'Under 20 Elite League. Due test match in programma per il Belgio Under 20 di Nonge che il 18 e il 21 novembre affronta la Francia Under 20. Doppia amichevole anche per Jonas Rouhi e la sua Svezia Under 20: derby scandinavo con i pari età della Danimarca (il 16 e il 19 novembre). PRIMAVERA Spostandoci all'Under 19 bianconera, sono 9 i giocatori convocati in Nazionale: Lorenzo Anghelé, Alessandro Bassino, Adam Boufandar, Francesco Crapisto, Andrei Gabriele Florea, Filippo Pagnucco, Diego Ripani, Alessio Vacca e Jakub Vinarcik. L'Italia Under 19 affronteranno a Boras, in Svezia, Liechtenstein, Svizzera e i padroni di casa scandinavi nelle prime tre partite della prima fase di qualificazione all'Europeo di categoria che si disputerà nell'estate del 2024: si qualificano alla Fase Élite le prime due classificate del girone. Anghelè, Ripani e Vacca impegnati, dunque, il 15, il 18 e il 21 novembre 2023.

La Romania Under 19 di Florea, invece, negli stessi giorni in cui sarà impegnata l'Italia Under 19 disputerà tre amichevoli con i pari età di Inghilterra, Messico e Giappone. Tre impegni per la prima fase di qualificazione all'Europeo di categoria - come l'Italia Under 19 - anche per la Slovacchia Under 19 di Vinarcik che se la vedrà con Kosovo (15 novembre), Malta (18 novembre) e Ucraina (21 novembre). Due test match - il 16 e il 19 novembre - in programma per l'Italia Under 18 di Bassino, Crapisto e Pagnucco con i pari età della Romania. Convocato dal Marocco Under 18, ma senza impegni in programma, il nostro Boufandar. UNDER 17 Norvegia (15 novembre), Francia (18 novembre) ed Estonia (21 novembre) - tutte Under 17 - saranno le prime tre avversarie che andrà ad affrontare Radu con la Romania Under 17. I match saranno validi per il primo turno di qualificazione all'Europeo di categoria che si disputerà nel 2024. Lo stesso discorso fatto per la Romania Under 17 vale per Gecaj e la sua Albania Under 17, impegnata negli stessi giorni contro Portogallo, Repubblica Ceca e Montenegro sempre in match validi per il primo turno di qualificazione all'Europeo Under 17. Prima fase di qualificazione all'Europeo anche per Sosna e la sua Repubblica Ceca Under 17 che se la vedrà nei primi tre match della fase a gironi contro Montenegro (15 ottobre), Albania (18 ottobre) - sarà "derby bianconero" con Gecaj - e Portogallo (21 ottobre)".

