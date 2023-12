Juventus, i convocati per il Frosinone: out Chiesa, c’è Rabiot

Nell'ultimo turno prima di Natale i bianconeri se la vedranno contro il Frosinone, reduce dalla netta vittoria per 0-4 sul campo del Napoli nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida del "Benito Stirpe", in programma sabato 23 dicembre 2023 alle ore 12:30.