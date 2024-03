Juventus, i convocati per la sfida con il Napoli: recupera Chiesa

Ecco la l'elenco: "La prima gara del mese di marzo coinciderà con una grande sfida per la Juventus, attesa dalla trasferta al "Maradona" contro il Napoli. Fischio d'inizio in programma per domenica 3 marzo 2024 alle ore 20:45. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Mister Allegri per la 27ª giornata di Serie A.