Juventus, i convocati per l’Hellas: out Bremer e Kean

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui convocati in vista della partita di domani pomeriggio contro l ' Hellas Verona . Assente Bremer per squalifica, oltre a Kean per infortunio e i soliti squalificati e lungodegenti.

Ecco il comunicato: "Bianconeri in campo contro l'Hellas Verona, in trasferta, nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio in programma alle ore 18:00 di sabato 17 febbraio 2024.