La decisione del Torino fa discutere

L'avvicinamento al derby tra Torino e Juventus si è acceso anche fuori dal campo. Al centro delle polemiche c'è la decisione del club granata di vietare l'accesso nei settori Distinti e Curva Primavera ai tifosi che indossano maglie, sciarpe o simboli riconducibili alla Juventus. La scelta è stata motivata da ragioni di sicurezza e dall'esigenza di evitare possibili tensioni sugli spalti. Lo stadio sarà infatti quasi completamente esaurito e vedrà la presenza di oltre 26mila spettatori. La società granata ha inoltre invitato i propri sostenitori a presentarsi sugli spalti indossando i colori del club. Una richiesta pensata per creare una cornice compatta e rafforzare il sostegno alla squadra in una delle partite più sentite della stagione.

La risposta della Juventus

La decisione del Torino ha provocato l'immediata reazione della Juventus, che ha scelto di intervenire ufficialmente attraverso una nota diffusa nelle ore precedenti alla gara. Il club bianconero ha espresso dubbi sulla misura adottata dai granata, ribadendo l'importanza di conciliare la sicurezza con il diritto dei tifosi a vivere liberamente la propria passione sportiva.

Il comunicato ufficiale in risposta al Torino

"Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all’interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti.

Il calcio, e in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto, nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri.

Juventus confida pertanto che, anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte, si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all’evento sportivo in modo libero e responsabile.

Il Club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza, dentro e fuori dal campo".