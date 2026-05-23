Misure speciali per la sicurezza

Sale l'attesa per il derby tra Torino e Juventus, una sfida che richiamerà oltre 26mila spettatori sugli spalti. In vista della partita, il club granata ha predisposto alcune misure straordinarie per garantire ordine e sicurezza all'interno dell'impianto. La società ha comunicato che nei settori Distinti e Curva Primavera non sarà consentito l'accesso a tifosi che indossano maglie, sciarpe o altri simboli riconducibili alla Juventus. La decisione è stata presa per evitare possibili tensioni e favorire una convivenza serena tra i presenti. Il provvedimento riguarda esclusivamente le aree riservate ai sostenitori granata e agli spettatori neutrali. L'obiettivo è quello di mantenere una netta separazione tra le tifoserie in una partita tradizionalmente molto sentita dalla città.

L'invito del Torino ai propri tifosi

La comunicazione è stata inviata direttamente ai tifosi del Torino nei giorni che precedono il derby. Nel messaggio viene ribadito che i settori interessati sono destinati esclusivamente al pubblico granata e ai neutrali. Per ragioni di sicurezza, chi si presenterà con simboli della squadra ospite potrebbe vedersi negato l'accesso allo stadio. La società ha quindi invitato tutti gli spettatori a rispettare le indicazioni fornite per contribuire a creare un ambiente tranquillo e privo di tensioni. Accanto al divieto relativo ai colori bianconeri, il club ha promosso anche una sorta di dress code per il pubblico locale. L'invito è quello di riempire gli spalti con i colori granata, creando un colpo d'occhio uniforme e suggestivo durante la partita.

Attesa per il ritorno del tifo organizzato

Il derby sarà caratterizzato anche dal ritorno del tifo organizzato granata dopo mesi di assenza. Una presenza che contribuirà ad aumentare il clima di partecipazione e il coinvolgimento sugli spalti. Per gestire al meglio l'afflusso dei tifosi, i cancelli dello stadio verranno aperti alle ore 18:30. La scelta consentirà di agevolare l'ingresso del pubblico e di limitare eventuali rallentamenti nelle fasi di accesso. Particolare attenzione sarà riservata anche all'arrivo del corteo dei sostenitori proveniente dal Filadelfia, luogo simbolo della storia del Torino. Tutti gli elementi fanno pensare a uno stadio gremito e a una cornice di grande impatto per una delle partite più attese della stagione. La società punta così a garantire una serata di sport e passione, nel rispetto delle regole e della sicurezza di tutti i presenti.