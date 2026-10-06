La Juventus celebra oggi il compleanno di Lloyd Kelly. Il difensore inglese compie 28 anni e festeggia il suo secondo compleanno da giocatore bianconero. Per l’occasione, il club ha pubblicato un messaggio dedicato al calciatore.

Il comunicato della Juventus

“Secondo compleanno in maglia bianconera per Lloyd Kelly che oggi, martedì 6 ottobre 2026, compie 28 anni.

Lloyd è arrivato alla Juventus nel gennaio 2025, conquistando partita dopo partita il suo spazio in rosa e offrendo il suo contributo in fase difensiva - uno dei riferimenti del nostro reparto arretrato, come raccontano le 69 presenze raccolte complessivamente in bianconero in meno di due anni, condite con due gol e due assist.

In questo inizio di stagione sono quattro le partite disputate, tutte in campionato, pronto a dare una mano al gruppo sia in campo che fuori: avanti così, Lloyd, e tanti auguri da parte di tutti noi!”