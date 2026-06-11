Scossone in casa Juventus

La Juventus potrebbe presto affrontare un importante cambiamento a livello societario. Nelle ultime ore hanno infatti in casa bianconera si è arrivati ad una decisione: Damien Comolli non sarà più il direttore generale della Juventus, come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Si tratta di una novità significativa per il club torinese, impegnato nella costruzione della squadra che dovrà affrontare le prossime stagioni. La dirigenza sta lavorando su diversi fronti, dal mercato alle strategie sportive, e un eventuale cambio ai vertici potrebbe influenzare alcune delle decisioni future. Per questo motivo l'attenzione si è immediatamente spostata sui possibili sostituti. La società non vuole farsi trovare impreparata e starebbe già valutando diversi profili in grado di garantire continuità gestionale e competenze consolidate nel calcio italiano. Tra i nomi emersi con maggiore insistenza nelle ultime ore c'è quello di Giovanni Carnevali, dirigente che negli ultimi anni ha contribuito in maniera decisiva alla crescita del Sassuolo, trasformandolo in una delle realtà più solide e apprezzate del panorama calcistico nazionale.

Carnevali resta il candidato principale

L'attuale amministratore delegato del Sassuolo viene considerato uno dei dirigenti più preparati del calcio italiano. La sua esperienza nella gestione societaria e la capacità di costruire progetti sostenibili hanno attirato nel tempo l'interesse di numerosi club. Nel corso degli anni, Carnevali ha saputo valorizzare giocatori, gestire operazioni di mercato importanti e mantenere elevata la competitività della società emiliana. Proprio queste qualità lo renderebbero un profilo particolarmente gradito alla proprietà bianconera. Secondo le indiscrezioni, il dirigente sarebbe attualmente il principale candidato nel caso in cui si concretizzasse l'uscita di Comolli. Al momento non emergono altri nomi con la stessa forza, segnale di come la Juventus possa considerarlo la soluzione ideale per il nuovo corso societario. La sua profonda conoscenza del calcio italiano rappresenterebbe inoltre un vantaggio importante. In una fase delicata della programmazione sportiva, affidarsi a una figura già abituata a operare nel campionato italiano potrebbe garantire maggiore rapidità nelle decisioni.

Le prossime settimane saranno decisive

Nonostante le voci sempre più insistenti, il futuro della dirigenza bianconera resta ancora da definire. Molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane e dall'evoluzione dei rapporti tra le parti coinvolte. La Juventus è chiamata a pianificare una stagione ricca di impegni e vuole arrivare ai prossimi appuntamenti con una struttura dirigenziale stabile e ben definita. Per questo motivo eventuali cambiamenti dovranno essere valutati con grande attenzione. Nel frattempo il nome di Giovanni Carnevali continua a guadagnare terreno e viene indicato come il favorito per raccogliere una possibile eredità di Damien Comolli. Se l'addio dovesse realmente concretizzarsi, il dirigente del Sassuolo potrebbe diventare uno dei protagonisti della nuova fase bianconera. Le prossime settimane chiariranno il quadro, ma una cosa appare evidente: la Juventus sta riflettendo sul proprio futuro e le decisioni societarie potrebbero presto diventare importanti quanto quelle di mercato.