Juventus-Como, i convocati di mister Spalletti

Stefania Palminteri – 21 Febbraio, 11:10

La nota con cui il club bianconero ha reso noto l'elenco dei convocati scelti da Spalletti per la gara contro il Como

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noti i convocati scelti da mister Spalletti per la gara contro il Como. Questa la nota del club bianconero:

Appuntamento all’Allianz Stadium per la Juventus che questo pomeriggio, nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, affronta il Como.

Fischio d’inizio della gara fissato alle ore 15:00.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro i lariani.

SERIE A | JUVENTUS-COMO, I CONVOCATI

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

50 Rizzo”.