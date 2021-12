Juventus, al via una nuova collaborazione con Saletti

La partnership annunciata dai bianconeri attraverso il loro sito internet

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato l'inizio di una nuova partnership e collaborazione con Saletti, storico marchio italiano.

"Juventus e Seletti danno vita, insieme, a un nuovo progetto. La collaborazione rappresenta la prima legata al mondo del calcio per Seletti, azienda italiana nota per la sua anima pop e per le sue collaborazioni in diversi ambiti del lifestyle contemporaneo, scelta da Juventus per dare vita al progetto SELETTI x JUVENTUS. Un progetto che unisce due grandi marchi italiani storici e amati dal grande pubblico.

La collaborazione ha inizio con una collezione di sedie pieghevoli, maneggevoli e resistenti, decorate con il pattern grafico di Juventus e il suo logo in un’esplosione di colori fluo. La sedia pieghevole è uno degli oggetti per la casa tra i più longevi del catalogo Seletti, un accessorio che riscuote grande successo grazie alla sua praticità e versatilità. Quella SELETTI x JUVENTUS è una sedia con struttura in alluminio – per garantire la leggerezza e la resistenza – con seduta e schienale imbottiti e rivestiti in pvc verniciato. Al pattern grafico in bianco e nero, i colori tradizionali di Juventus, si aggiungono tre varianti con dei tocchi cromatici fluo dal sapore fresco e pop: giallo, rosa, verde.

Juventus e Seletti puntano così a un nuovo settore del merchandising dedicato ai tifosi, ovviamente, ma anche a tutti coloro che vedono nella creatività a 360 gradi un modo per affermare la loro personalità. La collaborazione rappresenta un ulteriore step di crescita per il brand Juventus, che continua a espandersi anche in settori diversi dal calcio puntando sempre all’eccellenza.

«La nostra ambizione è di affermarci come lifestyle brand, capace di essere rilevante attraverso iniziative innovative anche fuori dal campo – il commento di Andrea Bano, Head of Merchandising Revenue di Juventus - Questa collaborazione permette a Juventus di entrare nel settore dell’interior design, un territorio nuovo per noi e mai esplorato prima da altri club della nostra industry a questo livello. L’intesa con Seletti si basa sulla condivisione di valori comuni come l’italianità, una vocazione internazionale e la volontà di voler accettare sempre nuove sfide».

«Non avrei davvero mai creduto di poter realizzare una collezione di arredi con una squadra di calcio! - afferma Stefano Seletti, direttore artistico dell’omonima azienda - Na Seletti è eclettica, irrequieta e sempre pronta ad accettare nuove sfide. L’idea della sedia pieghevole nasce dal fatto che abbiamo riflettuto proprio su come si guarda il calcio: una partita si apprezza di più se si guarda in compagnia, magari mangiando e bevendo tutti insieme. E capita di invitare amici a casa e aver bisogno si posti a sedere aggiuntivi. La sedia pieghevole è quella che può risolvere una situazione così, e se è marchiata con il logo e i colori della squadra del cuore il tutto diventa più divertente».

La collezione SELETTI x JUVENTUS è disponibile sull’e-commerce Juventus store.juventus.com, negli store Seletti, sull’e-commerce seletti.it oltre che nel flagship di Corso Garibaldi 117 a Milano e in altri punti vendita selezionati nel mondo