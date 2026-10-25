La Juventus si prepara ad affrontare oggi il Lecce nella gara valida per l'ottava giornata di campionato. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare, dove la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a cercare risposte dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio in Europa League contro il Rennes. Tra i giocatori a disposizione del tecnico bianconero figura anche Pape Sarr, che ha superato il problema muscolare accusato durante la sfida europea.

Lecce-Juventus, i convocati di Spalletti

Sono venti i giocatori selezionati da Luciano Spalletti per la trasferta in Puglia. La presenza di Sarr rappresenta una notizia positiva per il centrocampo, mentre restano numerose le assenze con cui l'allenatore deve fare i conti in vista di un appuntamento importante per il percorso stagionale della squadra.

Ecco l'elenco completo dei convocati per la partita contro il Lecce.

Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto.

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumí, Cabal.

Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr, Alajbegovic, Zhegrova.

Attaccanti: Kolo Muani, Boga, Woltemade.