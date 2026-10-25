La Juventus Next Gen si prepara alla trasferta contro il Trento, in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle 12:30. Ieri Massimo Brambilla ha presentato la sfida, soffermandosi sull'importanza di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Renate e sulla necessità di affrontare un avversario ancora imbattuto in campionato. Il tecnico bianconero si aspetta una prestazione di alto livello da parte dei suoi ragazzi, chiamati a confermare i progressi mostrati nell'ultima uscita.

Brambilla vuole continuità dopo il Renate

Il successo conquistato lunedì ha permesso alla formazione bianconera di ritrovare fiducia e conquistare tre punti preziosi per la classifica. Ora, però, l'obiettivo è dare seguito al risultato positivo, cercando di migliorare ulteriormente il rendimento e consolidare le certezze della squadra.

“La vittoria di lunedì scorso ci ha dato tre punti fondamentali per muovere la classifica. Ora il nostro obiettivo è trovare continuità nei risultati, sia per guadagnare posizioni sia per ritrovare quella serenità nel gioco che in realtà non abbiamo mai perso del tutto. Della partita contro il Renate ci portiamo dietro un primo tempo approcciato benissimo, in cui meritavamo di chiudere in vantaggio, e una ripresa di sofferenza dove però la squadra è rimasta sempre sul pezzo, dimostrando cinismo nel momento decisivo. Ci attende un'altra sfida di alto livello contro una squadra in grande salute, che vanta numeri importanti ed è seconda in classifica meritandolo. Servirà una prestazione di spessore per conquistare un risultato positivo”.

Fiducia ed entusiasmo, la carica del gruppo bianconero

“Abbiamo lavorato bene in settimana, con la giusta intensità e l'atteggiamento corretto. Tornare al successo ha restituito grande fiducia ed entusiasmo a un gruppo giovane come il nostro: mancava dalla prima giornata di campionato ed era fondamentale sbloccarsi. Sappiamo bene cosa serve per fare risultato a Trento: per quello che ho visto in questi giorni nei ragazzi, siamo pronti ad affrontarla nel modo migliore”.

Brambilla si aspetta quindi una squadra determinata, capace di mettere in campo il lavoro svolto negli allenamenti e di affrontare la trasferta con convinzione. La continuità dei risultati resta un obiettivo centrale per risalire la classifica e proseguire il percorso di crescita.

Brambilla avverte: “Servirà alzare il livello”

“Affrontiamo un avversario solido, che finora non ha mai perso e che concede pochissimo, come dimostrano i soli cinque gol subiti in dieci gare. Sappiamo che per fare risultato servirà la migliore versione di noi: quando l'asticella si alza, dobbiamo essere capaci di alzare il nostro livello. Andiamo a Trento con la giusta consapevolezza e con il coraggio necessario, senza aver bisogno di ulteriori stimoli. I ragazzi sanno bene qual è il percorso di crescita da fare e questo genere di partite rappresenta la vetrina ideale per dimostrare il proprio valore”.