La Juventus si prepara ad affrontare il Lecce e prende forma la probabile formazione bianconera in vista della sfida di campionato. Luciano Spalletti potrebbe puntare sul 3-4-1-2, un sistema di gioco che permetterebbe alla squadra di mantenere una buona copertura difensiva, sfruttare l’ampiezza sulle fasce e avere più soluzioni nella fase offensiva.

Juventus, la probabile formazione contro il Lecce

Tra i pali dovrebbe esserci Vicario, con Gatti, Bremer e Lucumí a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne potrebbero agire Kalulu e Cambiaso, due giocatori importanti per dare ampiezza alla squadra. In mezzo al campo, invece, spazio alla coppia formata da Koopmeiners e Douglas Luiz, incaricati di gestire il possesso e dare ordine alla manovra bianconera.

McKennie alle spalle delle due punte

Sulla trequarti dovrebbe trovare posto McKennie, pronto ad agire alle spalle degli attaccanti. La sua posizione potrebbe consentirgli di inserirsi negli spazi, partecipare alla costruzione delle azioni offensive e creare collegamenti tra il centrocampo e il reparto avanzato.

In attacco, la coppia indicata è quella composta da Kolo Muani e Woltemade. I due potrebbero rappresentare i principali riferimenti offensivi della formazione bianconera, con il compito di mettere in difficoltà la difesa avversaria e sfruttare le occasioni create dalla squadra.

Il possibile undici bianconero

Questa la probabile formazione della Juventus in vista della partita contro il Lecce, con il modulo 3-4-1-2:

Juventus (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie; Kolo Muani, Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti.

Le scelte definitive di Spalletti saranno chiarite con la comunicazione delle formazioni ufficiali, a ridosso del calcio d’inizio.