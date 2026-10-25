Dopo il pesante ko casalingo contro la Lazio in campionato e il pareggio in Europa League contro il Rennes, la Juventus, si prepara alla trasferta pugliese contro il Lecce, in programma allo Stadio Via del Mare. I bianconeri sono chiamati a reagire dopo le ultime uscite poco convincenti, con l'obiettivo di ritrovare risultati e continuità nonostante le numerose assenze. A dare fiducia alla Vecchia Signora, però, ci sono i precedenti: nelle ultime dieci partite disputate sul campo dei salentini, la squadra torinese ha ottenuto sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Lecce-Juventus, i precedenti sorridono ai bianconeri

Il bilancio delle ultime dieci trasferte al Via del Mare rappresenta un dato incoraggiante per la Juventus. Sette successi, due pareggi e una sola vittoria del Lecce raccontano di una sfida che, negli ultimi anni, ha spesso premiato la formazione bianconera. Numeri che Spalletti e i suoi sperano di confermare anche in questa occasione, pur nella consapevolezza che ogni partita presenti difficoltà differenti.

Spalletti cerca risposte dopo Lazio e Rennes

La Juventus arriva all'appuntamento con la necessità di voltare pagina. La sconfitta casalinga contro la Lazio ha lasciato interrogativi sul rendimento della squadra, mentre il pareggio europeo contro il Rennes non ha permesso ai bianconeri di ritrovare pienamente fiducia.

La trasferta in Puglia diventa quindi un'occasione importante per provare a invertire la tendenza e dare un segnale sul piano dei risultati e della prestazione. Spalletti dovrà fare i conti con le assenze, cercando le soluzioni più adatte per garantire equilibrio e incisività nei diversi reparti.

Il Lecce, dal canto suo, proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli avversari. La Juventus potrà affidarsi anche al peso della propria tradizione recente al Via del Mare, ma per tornare a vincere servirà una prova convincente. I precedenti sono dalla parte dei bianconeri: ora la parola passa al campo.