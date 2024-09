Juventus, tutto quello che c’è da sapere su Club Brugge

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida con il Club Brugge.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Champions. Ecco il comunicato: “Stiamo conoscendo meglio giorno dopo giorno le avversarie della Juventus nella Champions League 2024/2025. Dopo PSV Eindhoven, RB Lipsia, Stoccarda, Lille, Aston Villa e Manchester City, oggi è il turno del Club Brugge che affronteremo il prossimo 21 gennaio 2025 alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydel di Bruges. Sono quattro i precedenti tra Juventus e Club Brugge in Champions League/Coppa dei Campioni: nella fase a gironi della massima competizione europea 2005/06 due vittorie bianconere (reti di Trezeguet e Nedved nel 2-1 in Belgio, 1-0 con gol di Del Piero a Torino), nella Coppa dei Campioni 1977/78 una vittoria bianconera (1-0 con gol di Bettega) e una belga”.

La storia del Club Brugge

“CENNI STORICI SUL CLUB BRUGGE Il club, con sede a Bruges – nelle Fiandre -, deve le sue origini al 1891 quando nasce con il nome di FC Brugeois. Denominazione che viene mantenuta per diversi anni, nel dettaglio fino al 1972 quando arriva la modifica nell’attuale Club Brugge. Quella di Bruges è la seconda squadra per titoli nazionali vinti alle spalle dell’Anderlecht: sono 19 i campionati nazionali vinti con 11 coppe di Belgio e 17 supercoppe. I colori sociale sono il blu e il nero, da dove deriva anche uno dei soprannomi della squadra: Blauw en Zwart. Il Club Brugge disputa le proprie gare casalinghe allo stadio Jan Breydel di Bruges, che divide con i rivali cittadini del Cercle. Impianto, che ospiterà il match di Champions League il prossimo 21 gennaio, da più di ventinovemila spettatori nel quale il Club Brugge gioca dal 1975. IL CLUB BRUGGE NELLA STAGIONE 2024/2025 Il Club Brugge è campione in carica in Belgio e, in virtù del primo posto ottenuto la scorsa stagione in campionato, ha ottenuto l’accesso diretto in Champions League. La stagione 2024/2025 è poi cominciata con la sconfitta in Supercoppa contro il Royale Union Saint-Gilloise, per poi spostarsi sul campionato dove, finora, la squadra di Bruges ha collezionato un pareggio e due sconfitte nelle prime uscite per poi conquistare tre successi di fila compreso l’ultimo nel derby cittadino contro il Cercle Brugge”.