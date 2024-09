Vieri: “La Juve vuole combattere anche per la Champions League”

Vieri ha parlato delle ambizioni della Juve in stagione: per l'ex calciatore, i bianconeri vorrebbero dire la sua anche in Champions League

Un calciomercato sontuoso e un inizio campionato incoraggiante farebbero ben sperare in una Juventus protagonista nella stagione appena avviata. Di questo parere sarebbe Christian Vieri, ex calciatore, tra le varie squadre, proprio della Juve. Intervistato per QS, anch’egli condividerebbe le buone sensazioni dovute alle prime uscite dei bianconeri. Allo stesso tempo, non si dichiarerebbe sorpreso dalla campagna rafforzamento: il prestigio del club “obbligherebbe” alla creazione di un team competitivo e ambizioso.

Le parole di Vieri

“Inter e Juventus hanno fatto bene, il Milan è ancora un po’ indietro. Lo stesso Napoli ha cominciato malissimo e poi ha fatto due vittorie. Prevedo un campionato divertente fino alla fine. Alla terza giornata hanno tutte il tempo per recuperare. Se sono sorpreso dal mercato della Juve? No, perché un club così vuole vincere, non solo partecipare. Vuole fare la Champions, magari non vincerla ma comunque star lì a combattere. Lo stesso vale per l’Inter o il Milan. Devono far valere le loro qualità”.