La Juventus guarda al futuro puntando sull'innovazione e sulle nuove tecnologie. Giorgio Chiellini ha ribadito l'importanza di questo percorso per la crescita del club, dentro e fuori dal campo. Dall'analisi delle partite allo scouting, passando per il recupero degli atleti, la società bianconera vuole individuare strumenti capaci di migliorare il lavoro quotidiano e anticipare i cambiamenti del calcio.

Il dirigente è intervenuto nell'ambito delle iniziative legate a Juventus Forward, il progetto che mette in contatto il club con startup e realtà innovative. Un'iniziativa che punta a trasformare nuove idee in soluzioni concrete per la squadra e l'organizzazione societaria.

Chiellini: “Innovare dentro e fuori dal campo”

Chiellini ha sottolineato la volontà della Juventus di proseguire su questa strada, valorizzando una caratteristica che accompagna la storia del club. “La Juventus è sempre stata considerata un punto di riferimento, capace di guardare avanti e innovare, dentro e fuori dal campo. E continueremo a farlo”, ha dichiarato.

Parole che confermano una visione orientata al lungo periodo. L'obiettivo non è adottare la tecnologia soltanto per seguire una tendenza, ma individuare applicazioni che possano offrire vantaggi reali e contribuire alla crescita della società.

Intelligenza artificiale e scouting: le nuove opportunità

Tra gli ambiti più interessanti c'è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'analisi tattica. Questi strumenti possono aiutare a studiare i movimenti degli avversari, riconoscere schemi ricorrenti e preparare le partite con informazioni più dettagliate, fornendo un supporto aggiuntivo ad allenatori e analisti.

Le opportunità riguardano anche lo scouting, dove l'analisi dei filmati e dei dati può agevolare la valutazione dei calciatori, e il recupero dagli infortuni, attraverso soluzioni dedicate al monitoraggio degli atleti.

Per la Juventus, la sfida sarà trasformare le sperimentazioni in risultati concreti. La linea indicata da Chiellini è chiara: continuare a investire nell'innovazione, mantenendo sempre al centro le esigenze della squadra e gli obiettivi sportivi del club.