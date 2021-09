Le probabili formazioni di Juventus-Chelsea: problemi in attacco per Allegri

Neanche il tempo di esultare per la vittoria, che la Juventus deve già pensare al prossimo avversario: il Chelsea in Champions League

redazionejuvenews

Archiviato il match contro la Sampdoria, la Juventus si prepara ad affrontare il Chelsea in Champions League. I blues sono i campioni d'Europa in carica, e vincere non sarà affatto facile. Massimiliano Allegri dovrà anche fare a meno di Dybala e Morata, alle prese con dei problemi muscolari. In un momento di grande difficoltà come quello che sta attraversando la Juventus, le assenze dei due attaccanti potrebbero essere molto gravi. Chi verrà schierato al loro posto? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Massimiliano Allegri confermerà l'ormai consueto 4-4-2. Dopo il turno di riposo, Szczesny tornerà saldamente a difendere i pali della Juventus. La retroguardia a quattro sarà composta da Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Chiesa è sicuro del posto da titolare, mentre l'altra maglia sulla fascia potrebbe essere di Juan Cuadrado, in leggero vantaggio nel ballottaggio con Bernardeschi. A centrocampo non si tocca Locatelli, affiancato da Bentancur. Problemi in attacco, dove le assenze di Dybala e Morata pesano come macigni. Al loro posto sono pronti Kean e Kulusevski.

Il Chelsea di Tomas Tuchel dopo aver perso in Premieri League contro il Manchester City per 1 a 0, sarà pronto a tutto pur di vincere e riscattare la sconfitta in campionato. La squadra londinese scenderà in campo con un 3-5-2, con Mendy in porta. Dal suo arrivo a Londra, il portiere senegalese ha sorpreso tutti, autore di molte parate incredibili. In difesa spazio a Christensen, Rudiger e all'espertissimo Thiago Silva. Sulle fasce agiranno i due spagnoli Azpilicueta e Marcos Alonso, mentre la mediana sarà composta da Kovacic, Jorginho e Kante. In attacco la Juventus dovrà fare particolarmente attenzione alla coppia da incubo composta da Werner e Lukaku. In panchina tantissimi talenti, da Pulisic fino a Mount.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski.

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante, Alonso; Werner, Lukaku.