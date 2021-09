Locatelli: “Il gol? E’ un emozione che non dimenticherò mai. Allegri è l’unica guida”

Il centrocampista bianconero ha parlato nel post partita

E' appena terminato il match dell'Allianz tra Juventus e Samp con la vittoria dei bianconeri per 3-2. E' stata una gara quasi sempre gestita dalla Vecchia Signora ma che, negli ultimi 10 minuti ha rischiato di complicarsi drasticamente, quando il gol di Candreva al 80° ha fatto ritornare i fantasmi di Udine e Napoli nella mente dei giocatori di Allegri, usciti comunque vittoriosi dal confronto contro i blucerchiati. Al termine del match è stato il centrocampista Manuel Locatelli a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove si è soffermato in maniera particolare sulle sensazioni provate alla sua prima rete con la maglia della Vecchia Signora.

SUL GOL - "E' un emozione che non dimenticherò mai perche l'ho sempre sognato, soprattutto in questo stadio. Oggi era fondamentale vincere, il mister ce lo aveva chiesto e servivano i punti in classifica. Lo dedico alla mia ragazza, alla mia famiglia e a tutti i tifosi juventini che mi hanno sempre dimostrato affetto".