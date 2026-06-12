Nuovi scenari

L'arrivo di Giovanni Carnevali ai vertici della Juventus potrebbe avere conseguenze immediate anche sulle strategie di mercato. Il cambio di leadership segna infatti una netta discontinuità rispetto alla gestione precedente e potrebbe incidere su diversi dossier rimasti in sospeso nelle ultime settimane. La proprietà ha scelto di affidarsi a un dirigente con grande esperienza nel calcio italiano, capace di costruire rapporti solidi e di muoversi con efficacia nelle trattative. Una filosofia differente rispetto a quella adottata in precedenza e che potrebbe favorire la riapertura di alcune situazioni considerate ormai chiuse. Tra queste c'è soprattutto quella legata a Dusan Vlahovic, il cui futuro sembrava destinato a essere lontano da Torino. Con il cambio al vertice, però, alcuni equilibri potrebbero modificarsi rapidamente. Anche Luciano Spalletti, sempre più centrale nel progetto tecnico bianconero, avrà un ruolo importante nelle valutazioni che verranno effettuate nelle prossime settimane.

Vlahovic può tornare al centro del progetto

Il nome che più di tutti potrebbe beneficiare del nuovo corso è quello di Vlahovic. L'attaccante serbo aveva interrotto i dialoghi per il rinnovo dopo mesi di trattative complicate e posizioni distanti tra le parti. Le richieste economiche del giocatore e la scadenza contrattuale avevano alimentato le voci di una possibile separazione. Tuttavia, oltre agli aspetti finanziari, avrebbero pesato anche rapporti mai realmente decollati con la precedente dirigenza. L'arrivo di Carnevali potrebbe cambiare il quadro. Il nuovo amministratore delegato è noto per la sua capacità di gestire situazioni complesse e ricostruire dialoghi che sembrano compromessi. Per questo motivo non viene esclusa una nuova apertura nei confronti del centravanti. Anche Spalletti continua a considerare il serbo una risorsa importante. Il tecnico bianconero apprezza le caratteristiche dell'attaccante e gradirebbe poter contare su di lui anche nella prossima stagione. La situazione resta delicata, ma rispetto a qualche settimana fa il futuro di Vlahovic appare meno definito.

Muharemovic guadagna posizioni in difesa

Parallelamente alla questione Vlahovic, la Juventus continua a lavorare sui rinforzi per la prossima stagione. Uno dei profili che starebbe guadagnando terreno è quello di Tarik Muharemovic. Il difensore si è messo in evidenza negli ultimi mesi e rappresenta un profilo particolarmente apprezzato da Carnevali, che ne ha seguito da vicino il percorso di crescita durante la sua esperienza al Sassuolo. La dirigenza continua inoltre a monitorare altri obiettivi considerati prioritari. Restano infatti aperti i dossier relativi a Emiliano Dibu Martinez per la porta e ad Alexander Sorloth per l'attacco. Le esigenze tecniche della squadra non cambiano, ma il nuovo assetto societario potrebbe influenzare il modo in cui verranno portate avanti le trattative.