La pausa per le Nazionali ha restituito alla Juventus una pedina importante. Andrea Cambiaso è infatti tornato a disposizione dopo il problema alla caviglia che lo aveva tenuto lontano dai campi, aumentando le possibilità di scelta di Luciano Spalletti in vista della trasferta contro il Cagliari.

Cambiaso torna a disposizione

Il recupero dell'esterno rappresenta una notizia significativa per il tecnico bianconero. Cambiaso ha raccolto appena 31 minuti tra agosto e settembre a causa dell'infortunio, ma ora è nuovamente pronto a lavorare con il gruppo e a giocarsi una maglia in vista della ripresa del campionato.

La sua duttilità permette inoltre a Spalletti di utilizzarlo su entrambe le fasce oppure di sfruttarlo anche in una posizione più centrale. Una caratteristica particolarmente preziosa considerando le numerose assenze che hanno condizionato la Juventus in questo primo scorcio di stagione.

Spalletti ritrova una soluzione in più

Contro il Cagliari, le indicazioni sulle probabili formazioni vedono Cambiaso titolare sulla corsia sinistra, con Kalulu, Bremer e Kelly a completare la linea difensiva davanti a Guglielmo Vicario.

Il suo rientro arriva inoltre in un momento nel quale la Juventus deve gestire un calendario particolarmente intenso. Dopo la trasferta in Sardegna, i bianconeri saranno impegnati in un vero tour de force e avere giocatori capaci di ricoprire più ruoli sarà fondamentale.

Anche Cabal prova il recupero

Le buone notizie non riguardano soltanto Cambiaso. La Juventus sta valutando anche il recupero di Juan Cabal, che potrebbe essere convocato per Cagliari: la decisione definitiva arriverà soltanto nelle prossime ore.