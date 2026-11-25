La Juventus continua a lavorare per rinforzare la fascia sinistra e Destiny Udogie resta uno dei profili più apprezzati. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il Tottenham sarebbe disposto a prendere in considerazione un prestito con diritto di riscatto per il terzino classe 2002. Una formula che potrebbe favorire i bianconeri, anche se al momento non risultano trattative ufficialmente avviate.

L’interesse della dirigenza torinese non è una novità. Udogie viene seguito da tempo e la Juventus non ha mai abbandonato davvero questa pista. Anche Spalletti apprezza le caratteristiche dell'esterno, considerato adatto a garantire corsa e spinta sulla corsia mancina.

Finora il principale ostacolo è stato economico. Il Tottenham attribuisce un valore importante al giocatore e una cessione a titolo definitivo durante la stagione avrebbe richiesto un investimento significativo. La possibilità di un prestito cambierebbe le condizioni dell'operazione: la Juventus potrebbe inserire subito Udogie in rosa, rinviando all'estate l'eventuale esborso per il riscatto.

La questione si intreccia con i vincoli economici e regolamentari del club. Gianluca Di Marzio ha recentemente ricordato che la Juventus difficilmente potrà intervenire sul mercato senza prima concretizzare qualche cessione, anche per rispettare i parametri UEFA e le regole sulle liste. Un prestito ridurrebbe l'impatto immediato sui conti, ma resterebbe da verificare la possibilità di inserire il giocatore negli elenchi a disposizione.

Udogie conosce già il campionato italiano, avendo vestito le maglie di Verona e Udinese prima del trasferimento in Premier League. Un ritorno in Serie A rappresenterebbe quindi una soluzione che non richiederebbe particolari tempi di adattamento. Dal Tottenham, comunque, non sono arrivate comunicazioni ufficiali sul futuro del terzino.

La Juventus valuta anche altre alternative. Nella lista di Spalletti per gennaio è presente anche Aït-Nouri, altro profilo seguito per la corsia mancina. L'eventuale apertura del Tottenham potrebbe però rendere Udogie una soluzione concreta per il mercato invernale.

Adesso serviranno contatti diretti tra i club per capire cifre, condizioni e margini di manovra. Per il momento la trattativa resta un'ipotesi, ma un'apertura sul prestito potrebbe avvicinare sensibilmente le parti.