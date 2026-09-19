La Juventus dovrà fare ancora a meno di Andrea Cambiaso. L’esterno bianconero, rientrato ieri ad allenarsi con il gruppo, non ha superato il test con le risposte sperate e ha avvertito ancora dolore alla caviglia. Una situazione che ha spinto lo staff medico a non correre rischi, scegliendo la strada della prudenza in vista dei prossimi impegni.

Cambiaso, niente Atalanta: prevale la cautela

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, durante alcune situazioni di gioco Cambiaso ha avvertito nuovamente fastidio alla caviglia. Nonostante il ritorno in gruppo, le sensazioni non sono state sufficientemente positive per considerarlo pronto a scendere in campo.

L’esterno non sarà quindi a disposizione per la sfida contro l’Atalanta. La Juventus ha preferito evitare di forzare i tempi, con l’obiettivo di scongiurare possibili ricadute dopo il primo ritorno agli allenamenti insieme ai compagni.

La sosta per le Nazionali per completare il recupero

Lo stop del campionato offrirà a Cambiaso un’occasione importante per proseguire il percorso di recupero. Durante la pausa per le Nazionali, il giocatore potrà lavorare per ritrovare la condizione necessaria e superare definitivamente il problema alla caviglia.

La priorità sarà tornare a disposizione soltanto quando le sensazioni saranno positive, senza accelerazioni che potrebbero compromettere il recupero.

Obiettivo Cagliari

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo per il rientro di Cambiaso è la trasferta sul campo del Cagliari, in programma a inizio ottobre.

La Juventus punta dunque a recuperare l’esterno dopo la sosta, ma saranno le condizioni fisiche a stabilire i tempi effettivi. Per il momento, la scelta resta quella della prudenza: meglio attendere ancora qualche giorno piuttosto che rischiare una ricaduta.