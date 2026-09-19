Il calcio italiano si stringe nel ricordo di Sandro Mazzola. Dopo la notizia della sua scomparsa, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, la FIGC ha deciso di rendere omaggio all’ex campione dell’Inter e della Nazionale azzurra con un minuto di silenzio su tutti i campi nel weekend.

La decisione della FIGC

Il presidente Giovanni Malagò e la Federazione hanno comunicato che sarà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana. Un gesto per ricordare una delle figure più amate della storia del calcio italiano.

La FIGC ha inoltre disposto le bandiere a mezz’asta nella propria sede di Roma e al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Il comunicato ufficiale

“Il presidente Giovanni Malagò e la FIGC si uniscono al cordoglio dei familiari di Sandro Mazzola, uno dei campioni più amati del nostro calcio scomparso nella notte all’età di 83 anni. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana. Bandiere a mezz’asta nella sede della FIGC a Roma e al Centro Tecnico Federale di Coverciano”.