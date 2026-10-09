Buone notizie arrivano dall'infermeria della Juventus in vista della trasferta contro il Cagliari. Juan Cabal è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un lungo periodo di assenza, compiendo un passo importante verso il recupero completo. Una novità positiva per Luciano Spalletti, che potrebbe presto ritrovare un'altra alternativa per il reparto difensivo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore colombiano sarà valutato nelle prossime sedute prima di prendere una decisione definitiva sulla sua eventuale presenza tra i convocati per la gara in Sardegna.

Cabal torna ad allenarsi dopo l'infortunio

Cabal era fermo dallo scorso 2 settembre, quando aveva riportato una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Da quel momento ha seguito il percorso di recupero, lavorando per superare il problema fisico e tornare a disposizione dello staff tecnico.

La ripresa degli allenamenti insieme ai compagni rappresenta un segnale incoraggiante, anche se servirà ancora prudenza per evitare ricadute dopo uno stop prolungato.

Cagliari-Juventus, Spalletti valuta la convocazione

Le prossime sedute saranno decisive per capire se il colombiano potrà partire con la squadra per la trasferta in Sardegna. Spalletti monitorerà le sue condizioni e le risposte del giocatore al lavoro sul campo: se le sensazioni resteranno positive, la convocazione per Cagliari-Juventus potrebbe diventare una possibilità concreta.

Appare invece difficile ipotizzare un impiego dal primo minuto, considerando il lungo periodo trascorso lontano dal campo. Il rientro di Cabal permetterebbe comunque all'allenatore bianconero di ampliare le soluzioni a disposizione in difesa, in una fase della stagione in cui ogni recupero può rivelarsi prezioso.