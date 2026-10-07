Primo compleanno in maglia bianconera per Guglielmo Vicario. Il portiere, arrivato alla Juventus in estate, ha conquistato fin da subito un ruolo importante all'interno della squadra, diventando un punto di riferimento tra i pali. Oggi, 7 ottobre 2026, festeggia i suoi 30 anni.

Il comunicato della Juventus

“Primo compleanno in bianconero per Guglielmo Vicario, arrivato questa estate alle Juventus e diventato da subito un riferimento tra i pali: l'ex portiere del Tottenham compie oggi, 7 ottobre 2026, 30 anni.

Un inizio di stagione positivo per Vicario, sempre titolare nelle prime cinque gare di campionato - tre delle quali chiuse senza subite gol e tutte poi vinte dalla Juventus - convocato in queste settimane di pausa Nazionali anche dal ct Roberto Mancini con l'Italia.

Un giocatore che da subito ha mostrato il suo valore e le sue doti sia in campo che fuori, garantendo affidabilità e professionalità: tanti auguri, Guglielmo, da parte di tutta la famiglia bianconera!”