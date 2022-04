Juve, dopo Perin anche Cuadrado: è tempo di rinnovi! Ora a chi tocca?

Dopo Perin e Cuadrado, la Juve comincia a ragionare anche sui prossimi rinnovi di contratto: il punto sulla situazione

Il terzino italiano è da sempre un pupillo di Max Allegri, fedelissimo del tecnico toscano . In questa stagione il classe 1992 ha dimostrato di essere un giocatore duttile, affidabile, in grado di svolgere alla perfezione il ruolo di gregario . Può essere il titolare di una Juve che punta a vincere il prossimo scudetto? No, ma come sostituto è più che utile. Oltre a questa considerazione di natura tattica, c'è anche da considerare il lato economico. De Sciglio non guadagna cifre altissime e il rinnovo di contratto sarebbe congruo con le esigenze del club. Firma in arrivo?

Ben più complessa è la situazione di Federico Bernardeschi. Arrivato dalla Fiorentina come futuro dell'attacco bianconero, l'esterno italiano non è mai riuscito a convincere, alternando buone giocate a prestazioni disastrose. Per lui non c'è molto mercato e pensare di rinnovare il contratto per poi venderlo è abbastanza difficile. Per di più, a differenza di De Sciglio, le pretese economiche dell'ex viola sono decisamente più alte. Per tutta questa serie di motivi, la firma di un nuovo contratto con la Juventus è al momento improbabile. Le due parti si incontreranno ancora per discutere, ma c'è aria di addio.