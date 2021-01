Calciomercato Juventus, svolta decisiva: Pedullà svela una grossa novità!

TORINO – E’ un momento molto particolare in casa Juventus. La sconfitta contro i nerazzurri nel derby d’Italia ha lasciato il segno e secondo molti tifosi ed addetti ai lavori ha anche dato una dura mazzata alle ambizioni Scudetto della Vecchia Signora. E ora di fronte a Pirlo e ai suoi c’è un’altra sfida da dentro o fuori che la Juve non può permettersi di fallire: la finale di Supercoppa contro il Napoli di Gattuso. Vincere – oltre ad aggiungere un trofeo in bacheca – vorrebbe dire rilanciarsi anche in termini di fiducia ed entusiasmo. Perdere, al contrario, potrebbe rivelarsi devastante per tutto l’ambiente bianconero. E, proprio in concomitanza con questa delicatissima partita, a tenere banco ci sono anche alcune situazioni legate al calciomercato della Juventus.

Blitz in arrivo

Già perché Juventus-Napoli si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la “casa” del Sassuolo. E, come ben sappiamo, con il club neroverde c’è in ballo la trattativa per Gianluca Scamacca, il centravanti individuato da Paratici come il rinforzo giusto per completare il reparto d’attacco a disposizione di Pirlo. La finale di Supercoppa dunque sarà anche un’occasione per parlare direttamente con il Sassuolo, come confermato anche dal noto esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio: “Ci sarà un incontro tra Juve e Sassuolo a Reggio Emilia per decidere il futuro di Scamacca“. Trattativa che per adesso è apparsa più complicata del previsto, visto che gli emiliani finora hanno sempre chiesto un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juve spinge per il solo diritto di riscatto. Ma in queste ore è arrivata un’altra novità che potrebbe essere decisiva per sbloccare questa situazione di stallo.

Svolta decisiva?

A riportarla è stato un altro grande esperto di calciomercato come Alfredo Pedullà, che sul proprio sito ufficiale ha rivelato in esclusiva che il Sassuolo potrebbe rivedere le proprie posizioni. La novità è infatti che i neroverdi starebbero aprendo al prestito con diritto di riscatto, la soluzione voluta dalla Juventus. A favorire il tutto sarebbero gli ottimi rapporti tra i due club, che si starebbero venendo incontro per trovare la formula che faccia tutti contenti. Le prossime ore dunque saranno veramente decisive per capire se Scamacca sbarcherà a Torino, altrimenti Paratici dovrà virare subito su altri obiettivi. Non a caso, le alternative non mancano e infatti sulla lista della spesa di Paratici sono finiti anche tantissimi altri nomi per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<