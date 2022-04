Juventus-Bologna 1-1: in 11 contro 9, Vlahovic regala un punto ai bianconeri

Niente da fare per la Juve di Massimiliano Allegri, che si deve accontentare di un pareggio contro il Bologna

La seconda frazione di gioco inizia in favore dei rossoblù, che arrivano al tiro prima con Svanberg e poi con Arnautovic, quest'ultimo a ad un passo dal gol. Bianconeri che però non stanno a guardare e nel ribaltamento di fronte trovano un'ottima occasione con Morata. Lo spagnolo sfiora la rete dell'1 a 0 per una questione di millimetri. Gol del vantaggio che, purtroppo, viene segnato dal Bologna: bel passaggio di Soriano per Arnautovic, che riceve palla, dribbla Szczesny e spedisce la palla in rete. Juventus che non ci sta e nel giro di pochi minuti ci prova prima con De Sciglio, poi con Danilo e infine con de Ligt: niente da fare. A questo punto Allegri prova a cambiare le carte in tavola, fuori Dybala, de Ligt (non al meglio) e Pellegrini, dentro Bernardeschi, Bonucci e Zakaria. Nel finale spazio anche per Alex Sandro. A 10 minuti dalla fine Morata si inserisce in area di rigore avversaria e viene steso. L'arbitro lascia giocare e Cuadrado sulla ribattuta colpisce la traversa. Juventus sfortunatissima. Richiamato dal VAR, l'arbitro non assegna calcio di rigore ma espelle Soumarò, autore del fallo su Morata, e Medel per proteste. Bologna in nove nel finale. In 11 contro 9, i bianconeri spingono e alla fine trovano il gol dell'1 a 1: rovesciata di Morata e colpo di testa di Vlahovic a spedire la palla in rete. Partita ricca di emozioni che finisce 1 a 1.