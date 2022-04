Danilo: “Anche da centrocampista preparo le gare allo stesso modo”

A ridosso della partita tra Juventus e Bologna il difensore ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole e quelle del rossoblù Theate.

redazionejuvenews

Quello di oggi è un match importante per la Juventus. La partita contro il Bolognaserve a dare continuità ai tre punti ottenuti a Cagliari, seppur con un po' di sofferenza, dopo la sconfitta nel Derby d'Italia contro l'Inter della settimana precedente. I bianconeri infatti in queste ultime gare hanno l'obiettivo di blindare il posto Champions e arrivare nella posizione migliore possibile in campionato. E poi la gara di oggi sarà anche il biglietto da visita per presentarsi alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì sera, in cui la squadra di Allegri ha il vantaggio di aver vinto 1-0 nell'andata al Franchi.

Proprio a ridosso della partita ha parlato ai microfoni di DaznDanilo, per presentare la sfida contro il Bologna. Al brasiliano è stato chiesto se prepari in modo diversi le partite in cui viene schierato a centrocampo: "No, io la preparo sempre allo stesso modo perché il calcio è un gioco dove devi capire gli spazi, i movimenti, i momenti, quindi non vuol dire niente giocare a centrocampo o terzino, difensore se capisci il calcio in questa maniera". Non è la prima volta che Allegri si affida a lui per sopperire all'emergenza in mezzo al campo, in questa stagione travagliata dal punto di vista degli infortuni. Oggi infatti sono indisponibili Locatelli, McKennie e Arthur.

Sempre ai microfoni di Dazn ha parlato Theate. Il difensore del Bologna ha raccontato l'ultima cosa che gli ha detto Mihajlovic, assente per curarsi: "Mi ha detto che lui è contento per il modo in cui abbiamo giocato contro Milan e Sampdoria, spero che lui sia felice di come sto giocando, perché giochiamo tutti per lui. E' in un momento difficile, ma siamo con lui e speriamo di prendere punti qua per lui, per noi e per tutta Bologna, facendo una grande partita".