Primo compleanno in bianconero per Kerim Alajbegovic. Oggi, lunedì 21 settembre 2026, il giovane talento bosniaco compie 19 anni, festeggiando un traguardo speciale dopo il suo arrivo a Torino nella scorsa estate. In queste prime settimane con la Juventus ha già collezionato cinque presenze tra Serie A ed Europa League, trovando anche la sua prima rete con la maglia bianconera nella sfida casalinga contro il NEC.

Di seguito, la nota pubblicata dal club:

“Primo compleanno in bianconero per Kerim Alajbegovic che oggi, lunedì 21 settembre 2026, compie 19 anni.

Il giovane talento bosniaco, arrivato in estate a Torino, ha raccolto in queste prime settimane alla Juventus cinque presenze complessive tra Serie A e Europa League, trovando anche il primo gol con la nostra maglia nel match casalingo contro il NEC.

Un giocatore che sta mettendo in mostra le sue doti in campo e fuori e che si sta ritagliando un ruolo da protagonista: auguri di buon compleanno da parte di tutta la famiglia bianconera!”