Juventus-Benfica, i precedenti e gli incroci con i portoghesi

Questa sera all'Allianz Stadium ci sarà la sfida tra i bianconeri e i portoghesi per la seconda giornata del Gruppo H di Champions League

Questa sera i bianconeri affronteranno il Benficanella seconda gara del Gruppo H di Champions League. Dopo la sconfitta subita al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain, la Vecchia Signora ha la necessità di fare risultato per raddrizzare il girone. Andiamo a vedere i precedenti e gli incroci, nel focus pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "L'Allianz Stadium si prepara a ospitare una grande sfida di Champions League: Juventus - Benfica. Una gara importante, ma non decisiva, così l'ha definita Mister Allegri in conferenza stampa. Una gara tra due squadre con grande storia europea e che nelle competizioni europee in passato hanno già incrociato le proprie strade. Andiamo alla scoperta di qualche curiosità verso la sfida di questa sera, mercoledì 14 settembre 2022.

PRECEDENTI E INCROCI

La Juventus ha vinto solo uno dei sei incontri con il Benfica in competizioni europee (1N, 4P): un successo 3-0 nei quarti di finale di Coppa UEFA nel 1992-93. La Vecchia Signora ha perso entrambi i precedenti incontri con il Benfica in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, due ko nelle semifinali del 1967-68.

L'ultimo incontro tra Juventus e Benfica in una competizione europea risale alla semifinale di UEFA Europa League 2013-14, dove i portoghesi hanno avuto la meglio 2-1 on aggregate (2-1 in casa e 0-0 in trasferta a Torino).

La Juventus ha perso solo una delle nove partite casalinghe contro squadre portoghesi in competizioni europee (7V, 1N), anche se la sconfitta è arrivata proprio contro il Benfica (0-1 nel maggio 1968). I bianconeri sono imbattuti nelle ultime sette gare da quel ko, con sei successi (1N), inclusa l’ultima contro Porto nella scorsa Champions League 2020/21 (3-2).

In tutte le competizioni, il Benfica è uscito sconfitto in 10 delle ultime 12 trasferte contro squadre italiane (1V, 1N), e l'unica vittoria in questa serie è arrivata contro la Fiorentina nella Coppa delle Coppe 1996-97. I portoghesi hanno perso tutte e tre le trasferte in Italia disputate in Champions League".