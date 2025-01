RELIVE Juventus-Benfica 0-2: rivivi le emozioni del match

La Juventus, nell'ultimo match della fase a gironi della Champions League, sfida il Benfica. Segui il LIVE su Juvenews.

90’+3 – Triplice fischio dell’arbitro. Nonostante la crescita di intensità e forcing, la Juve nella ripresa non riesce a creare occasioni nitide per recuperare lo svantaggio. Il Benfica difende bene e con ordine, trovando il raddoppio con un azione brillante, non l’unica della partita.

90’+1 – Doppio cambio Benfica: escono Kocku e Pavlidis, entrano Rego e Amdouni.

90′ – Assegnati tre minuti di recupero.

88′ – Yildiz si libera bene sulla trequarti ma la sua conclusione è murata dalla difesa.

86′ – Cross di Nico Gonzalez, il difensore anticipa Yildiz di testa colpendo alto verso la porta. Palla in calcio d’angolo.

85′ – Cross al volo di Nico Gonzalez dalla sinistra: Vlahovic doma il pallone ma il suo tiro è murato dai difensori attorno a lui.

83′ – OCCASIONE BENFICA – Juve frastornata dal raddoppio. Insiste il Benfica con Akturkoglu che da fuori non trova la porta di poco.

80′ – GOL DEL BENFICA: grande azione della squadra portoghese. Velo delizioso di Akturkoglu che permette l’inserimento di Kocku che entra in area e infila Perin.

78′ – Ammonito Bah dopo la trattenuta a Conceicao a metà campo.

76′ – Risponde il Benfica con Barreiro che riceve in area ma non riesce a indirizzare il pallone nonostante la grande liberta e scaricando la palla debolmente su Perin.

75′ – Cross di Mckennie: Otamendi anticipa Douglas Luiz rischiando l’autorete.

71′ – Doppio cambio Benfica: fuori Di Maria e Schjelderup, dentro Akturkoglu e Barreiro.

70′ – Cross basso dalla sinistra di Koopmeiners: la deviazione di Vlahovic è smorzata dalla difesa avversaria.

65′ – Conclusione di Kocku in area di rigore: tiro altissimo.

64′ – Ci prova Vlahovic su punizione: conclusione alta.

63′ – Ammonito Otamenti per un fallo sulla propria trequarti su un contrasto falloso a Nico Gonzalez. Punizione da posizione interessante per la Juve.

61′ – Doppio cambio Juve: escono Thuram e Mbangula, entrano Koopmeiners e Nico Gonzalez.

58′ – Altra opportunità per la Juve: Yildiz raccoglie il pallone in area dopo un pallone contrastato a Vlahovic, con il suo tiro che colpisce l’esterno della rete.

58′ – Azione insistita della Juventus: la palla arriva a Thuram che, da fuori area, calcia centralmente trovando la presa a terra del portiere.

55′ – Ammonito Vlahovic per intervento in ritardo sulla gamba di Otamendi nella trequarti avversaria.

51′ – Risponde il Benfica: appoggio di Di Maria e conclusione di prima al limite dell’area di con la palla che esce di Kokcu poco a lato della porta.

50′ – Ci prova Mbangula da fuori area: il tiro a giro rasoterra è facile presa per Trubin.

50′ – La Juve cerca di tenere il pallino di gioco ma sono tanti gli errori tecnici che si sommano alle difficoltà nel trovare sbocchi di gioco.

45′ – Inizia il secondo tempo. Nessun cambio nell’intervallo.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Duplice fischio dell’arbitro. Il Benfica interpreta bene il match passando in vantaggio con merito per poi difendere con ordine e ripartendo efficacemente. Juve molto effervescente, specialmente in attacco dove sta trovando poca connessione tra i giocatori. Inoltre, l’infortunio di Kalulu complica la situazione, con Locatelli improvvisato centrale difensivo.

45’+2 – OCCASIONE BENFICA: Leggerezza di Gatti che con un retropassaggio corto permette a Pavlidis di anticipare Locatelli. Sulla conclusione Perin salva.

45′ – Assegnati due minuti di recupero.

42′ – Ripartenza rapida del Benfica che arriva fino all’area: Locatelli sventa la minaccia su Pavlidis.

40′ – Forcing più serrato della Juve che riesce a recuperare diversi palloni senza però trovare delle soluzioni efficaci negli ultimi trenta metri.

34′ – Rientra in campo Yildiz con un ampia fasciatura alla testa dopo la ginocchiata subita alcuni minuti prima involontariamente da Florentino.

29′ – Cross di Kokcu, Pavlidis ci arriva di testa ma, ostacolato da Locatelli, non riesce a dar forza al colpo di testa con il pallone che diviene raggiungibile per Perin.

26′ – Da azione di calcio d’angolo, conclusione in contro balzo dal limite dell’area di Weah: facile parata per Trubin.

25′ – La Juve cerca una reazione ma fatica a dare continuità e qualità alla costruzione offensiva.

16′ – GOL DEL BENFICA: controllo in area per Bah che appoggia a Pavlidis che deve solo appoggiare in rete!

16′ – Kalulu non ce la fa. Al suo posto entra Locatelli che va a occupare il suo posto.

13′ – Gioco momentaneamente fermo per l’intervento dei sanitari per Kalulu.

6′- Diagonale da dentro l’area di Schjelderup che impegna Perin da posizione defilata.

3′ – Cross di Conceicao per Mbangula che colpisce di testa ma trova reattivo Trubin.

1′ – Di Maria brucia Mckennie e crossa per Pavlidis che non arriva al pallone per poco

0′ – Inizia la partita.

PRIMO TEMPO

La Juventus, nell’ultima partita della fase a gironi, affronta il Benfica. Segui il LIVE testuale del match su Juvenews. Di seguito le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Locatelli, Koopmeiners, Gonzalez, Adzic, Fagioli, Savona, Rouhi.

Allenatore: Thiago Motta.

BENFICA: Trubin, Antonio Silva, Bah, Aursnes, Kokcu, Di Maria, Pavlidis, Schjelderup, Otamendi, Araujo, Florentino Luis.

A disposizione: Samuel Soares, Amdouni, Akturkoglu, Barreiro, Prestianni, Rollheiser, Beste, Joao Fonseca, Nuno Felix, Leandro Santos, Bajrami, Rego.

Allenatore: Lage.