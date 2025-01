Juventus, le statistiche in vista del match con il Benfica

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Benfica.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus, nell’ultima giornata della League Phase della UEFA Champions League, affronterà all’Allianz Stadium il Benfica. Fischio d’inizio fissato alle ore 21:00 di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025. Avviciniamoci alla sfida contro la formazione lusitana approfondendo curiosità e statistiche di questo confronto! PRECEDENTI La Juventus ha perso sei degli otto precedenti contro il Benfica nelle competizioni europee (1V, 1N), perdendo più volte in queste competizioni solo contro il Real Madrid (10). HEAD TO HEAD La Juventus ha vinto l’ultima partita casalinga in UEFA Champions League battendo il Manchester City 2-0, a dicembre”.

Le altre statistiche

“L’ultima volta che ha vinto e mantenuto la porta inviolata in due gare interne consecutive nella competizione è stato nell’annata 2018/2019, vincendo contro Valencia (1-0) e Atletico Madrid (3-0). La Juventus non subisce gol da tre partite di UEFA Champions League e non arriva a quattro nella competizione dalla stagione 2016/2017, quando arrivò in finale (sei clean sheet di fila in quel caso). Il Benfica ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di UEFA Champions League, pur subendo gol in ciascuna di esse (1-3 contro il Salisburgo, 1-2 contro la Stella Rossa e 2-3 contro il Monaco).

Si tratta dello stesso numero di vittorie ottenute nelle precedenti 21 gare esterne in cui il club lusitano non era riuscito a mantenere la porta inviolata nella competizione (tre successi, appunto). Il Benfica ha segnato 14 reti nelle sette partite di UEFA Champions League disputate in questa stagione, con questa che è solo la seconda annata in cui ha una media di almeno due gol a match (dopo quella 2022/2023, con addirittura 2.6 reti a partita).

Tuttavia, nell'ultima gara contro il Barcellona, ​​il club lusitano è diventato solo il secondo a segnare almeno quattro reti in una gara persa di Champions League (4-5), dopo il Legia Varsavia contro il Borussia Dortmund nella stagione 2016/2017 (sconfitta per 4-8). Nessuna squadra ha registrato più attacchi in contropiede rispetto al Benfica in questa UEFA Champions League (19, come il Liverpool). Sei di questi attacchi sono arrivati contro il Barcellona nell'ultima giornata, record per il Benfica in una gara di questa stagione".