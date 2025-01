Juve-Benfica, le probabili formazioni: Douglas Luiz dal 1′, out Koopmeiners

Andiamo alla scoperta della probabile formazione della Juve in vista della sfida di Champions League contro il Benfica

Questa sera alle 21:00 la Juve affronterà il Benfica, match valido per l’ultima giornata della fase a girone unico della Champions League. I bianconeri sono certi di essersi qualificati ai playoff della competizione e hanno ancora qualche debole speranza di raggiungere la Top8. Anche per questo la squadra di Motta vorrà vincere a tutti i costi: una vittoria servirebbe per l’umore ma anche per la classifica.

Juve, la probabile formazione contro il Benfica

Ma come scenderanno quindi in campo i bianconeri? Spazio al consueto 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta e Savona, Kalulu, Gatti e McKennie in difesa. In caso di forfait di Cambiaso è l’americano il preferito per un posto da titolare. A centrocampo spazio a Thuram e Douglas Luiz, con Conceicao, Yildiz e Mbangula sulla trequarti. In attacco torna invece Vlahovic, praticamente certo di un posto da titolare. Kolo Muani non è infatti in lista Champions e non può quindi essere convocato. Chance importante per il serbo. Nel frattempo arriva un annuncio da urlo: Zirkzee alla Juve! <<<

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceição, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Benfica (4-3-3): Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. All. Bruno Lage.