Juve, i tifosi bianconeri si scaldano: “Paredes? Erano anni che…”

Definiti questa mattina gli ultimissimi dettagli della trattativa Paredes. Il centrocampista argentino arriverà in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni (15 + 5 di bonus). L'ex Roma ha svolto le visite mediche a Parigi sotto la supervisione di alcuni medici della Juventus e questa sera o al massimo domattina sarà a Torino per la firma del contratto con la Vecchia Signora.

C'è grande entusiasmo fra i tifosi bianconeri per l'arrivo del nuovo regista. C'è anche chi (pochi) storcono la bocca per il fatto di non aver provato a puntare sui giovani Rovella e Fagioli, ma in linea di massimo Paredes è considerato un grandissimo acquisto. Andiamo a vedere nel dettaglio come si sono espressi sui social i supporter della Juve sull'argomento<<<