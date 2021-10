Nedved: “Questa gara è decisiva per la qualificazione. Morata ci darà una marcia in più”

Il Vicepresidente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita di Champions League

redazionejuvenews

La Juventus scenderà tra poco in campo contro lo Zenit, per la partita valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Dopo le due vittorie nelle prime due partite i bianconeri vorranno ripetersi per mettere un'ipoteca sulla qualificazione già da questa sera. Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita.

SULLA PARTITA - "Sicuramente sarà decisiva per la qualificazione. Come sapevamo dall'inizio, sono queste le due partite dove ci giochiamo il passaggio del turno. Lo sa il mister, lo sappiamo noi, lo sanno i giocatori. Credo siano concentrati e sono convinto che non sarà difficile stasera, ma di più".

SULLA FORMAZIONE - "Credo che il mister scelga i giocaori in base alla forma del momento, a come li sente in allenamento. Abbiamo fatto bene nelle ultime partite, siamo riusciti a raggiungere dei risultati importanti e vogliamo continuare. Ha messo dei giocatori che possono fare male all'avversario stasera, sono contento del rientro di Alvaro, ci darà una marcia in più nella fase offensiva".

SU DYBALA - "Speriamo tutti di vedere Paulo presto, sia in campo che per il rinnovo. Credo che per la firma siamo vicinissimi, siamo molto contenti, anche per quello che riguarda il campo. Paulo sarà pronto molto presto, è un giocatore troppo importante per questa squadra".