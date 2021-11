Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta: Dybala torna titolare!

In vista del match tra Juventus e Atalanta, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Dopo la terribile sconfitta in Champions League contro il Chelsea, la Juventus è subito pronta a tornare in campo. Domani la squadra di Massimiliano Allegri affronterà l'Atalanta in un match di fondamentale importanza per la stagione bianconera. Le due formazioni sono infatti a soli quattro punti di distanza: sarà quindi uno scontro diretto, che vale molto più di tre punti. Il tecnico bianconero è alle prese con diversi giocatori infortunati e dubbi di formazione. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 4-4-2. In porta Szczesny, con Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro a formare la linea difensiva a quattro. Ancora assenti Danilo e De Sciglio, mentre Chiellini è ormai vicino al rientro. A centrocampo spazio a Locatelli e McKennie, con Chiesa e Rabiot sulle fasce. Il tandem d'attacco sarà composto da Dybala e Morata. In panchina pronti a subentrare Kean e Kaio Jorge, ancora infortunato Bernardeschi. Da monitorare, invece, le condizioni di Kulusevski, alle prese con alcuni problemi ai denti.

3-4-2-1 per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che reduce da un rocambolesco pareggio per 3 a 3 in Champions League vorrà tornare subito a vincere. Tra i pali spazio a Musso, difeso da Toloi, Palomino e Dijmsiti. Nulla di grave per Zappacosta che sarà regolarmente presente sulla fascia destra, mentre su quella sinistra agirà Maehle. A centrocampo spazio a de Roon e Freuler. Pasalic e Ilicic agiranno invece a supporto di Zapata unica punta. Molti i giocatori a cui la Juventus dovrà fare particolare attenzione, da Pasalic a Zapata. L'arma segreta dell'allenatore neroazzurro è però Muriel, pronto a subentrare a partita in corso e a decidere il match. Chi vincerà?

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata.